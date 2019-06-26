Петербург назван лидером по продажам иномарок на рынке авто

Эксперты из сервиса онлайн-объявлений «Авито Авто» провели детальный анализ ситуации на рынке автомобилей с пробегом.

В результаты рейтинга, составленного на базе исследования, вошли показатели за второй квартал текущего года. Выяснилось, что среди всех крупных городов России Санкт-Петербург занимает первое место по доле продаж иномарок.

Оказалось, что за первый квартал 2019 года в Северной столице лишь 16,9% сделок пришлось на автомобили отечественного производства, а остальные проданные машины являлись иномарками.

Показатель продаж российских авто снизился на полпроцента в сравнении с прошлым годом. При этом, по всей России в целом данный показатель упал на 1,2%. Это оправдывается тем, что стоимость иномарок почти в три раза больше, а возраст на 1,5 года ниже.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по Петербургу будут ходить судна по электродвигателе.