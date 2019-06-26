Гендиректор сети «Магнит» заявила об уходе

Генеральный директор сети супермаркетов «Магнит» Ольга Наумова сообщила о своем уходе из компании и рассказала о его причинах.
О её отставке ранее уже сообщалось от лица компании.
Ольга Наумова рассказала, что причиной таких действий, прежде всего, стали разногласия, которые возникли между ней и акционерами организации, в отношении дальнейшего развития и трансформации компании «Магнит», передает издание «РБК».
Кроме того, Наумова отмечает, что на данный момент не задумывалась о своей дальнейшей карьере и планирует на некоторое время уйти в отпуск.
Отметим, что в феврале прошлого года 29,1% акций было выкуплено группой ВТБ. При этом, 12% от них позже были перепроданы инвестиционной компании «Марафон Групп». Ольга Наумова занимала свой пост с июня 2018 года.
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