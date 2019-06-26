Гендиректор сети «Магнит» заявила об уходе

Наумова была гендиректором с июня 2018 года. Фото: ru.wikipedia.org

Наумова была гендиректором с июня 2018 года. Фото: ru.wikipedia.org

Генеральный директор сети супермаркетов «Магнит» Ольга Наумова сообщила о своем уходе из компании и рассказала о его причинах.

О её отставке ранее уже сообщалось от лица компании.

Ольга Наумова рассказала, что причиной таких действий, прежде всего, стали разногласия, которые возникли между ней и акционерами организации, в отношении дальнейшего развития и трансформации компании «Магнит», передает издание «РБК».

Кроме того, Наумова отмечает, что на данный момент не задумывалась о своей дальнейшей карьере и планирует на некоторое время уйти в отпуск.

Отметим, что в феврале прошлого года 29,1% акций было выкуплено группой ВТБ. При этом, 12% от них позже были перепроданы инвестиционной компании «Марафон Групп». Ольга Наумова занимала свой пост с июня 2018 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что завод Nissan в Петербурге берет перерыв.