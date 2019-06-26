Завод Nissan в Петербурге берет перерыв

Производство японских автомобилей приостановят на 2 недели.

Автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурга уходит на каникулы, сообщили на предприятии. Производство автомобилей прекратят с 20 июля по 5 августа. В помещениях проведут ремонт и обслуживание оборудования. Для всех заводов японской компании это является штатной практикой.

Объемы автомобильного производства в Петербурге в мае показали минимум 14-ти месяцев. Очевидно на этих показателях сказалось закрытие завода Ford в Ленобласти. Завод Nissan, напротив показал рост, несмотря на то, что объем автопрома в последние месяцы несколько снизился, о чем Gazeta.SPB сообщила ранее.

Тем временем Александр Беглов посетил завод другого известного бренда – Hyundai. Врио губернатора Санкт-Петербурга освободил предприятие от налогов и также собирается возмещать утилизационный сбор, о чем сообщили в Смольном 25 июня.