В двух районах Петербурга будут проверять трубы

Робот-диагност. Фото: АО «Теплосеть»
Робот-диагност. Фото: АО «Теплосеть»

В течение двух дней, 26 и 27 июня, на территории Кировского и Красносельского районов Санкт-Петербурга будут проходить гидравлические испытания.

На протяжении двух дней энергетики будут проводить работы по проверке на прочность теплосети, сообщили Gazeta.SPb в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Сегодня, 26 июня, трубы будут проверяться на улицах Автомобильной, Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, улице Лени Голикова, Танкиста Хрустицкого, улице Козлова. Также работы будут проходить на проспекте Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения, Ленинском и Трамвайном проспектах.

Завтра, 27 июня, будет проверен трубопровод на территории Красносельского района. А именно, на улицах Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, улице Десантников, Рихарда Зорге, улице Доблести и проспекте Маршала Жукова.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в лагере Курортного района дети трудились без договора.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» кировский район красносельский район проверка труб
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