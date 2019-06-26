Производство в деревне Проба перестанет плохо пахнуть

Росприроднадзор решил проверить, что изменилось в деревне Проба Всеволожского района Ленобласти с тех пор, как ООО «Слотекс-М» предписали установить систему очистки газов.

Весной жители деревни пожаловались в ведомство на неприятный химический запах, доносившийся с производства мебельных материалов. В апреле-мае была проведена внеплановая проверка, и компания «Слотекс-М» была оштрафована на 90 тыс. рублей за нарушения требований к охране атмосферного воздуха. Также обществу вменили в обязанность поставить очистные. На прошлой неделе эксперты лаборатории Росприроднадзора взяли пробы выбросов.

Сейчас во время повторной проверки государственному инспектору Департамента Росприроднадзора по СЗФО в компании показали договоры, согласно которым предприятие будет оборудовано двумя установками плазмокаталитической очистки газообразных выбросов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Росприроднадзор обратил внимание на забор у Большой Невки