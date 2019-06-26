У петербуржца нашли почти 39 кг «синтетики» – за ним приехали из Вологды

Вещества он прятал в гаражах и квартире. Фото: УМВД России по Вологодской области
Вещества он прятал в гаражах и квартире. Фото: УМВД России по Вологодской области

Задержанный создавал закладки массой от 100 грамм до 10 килограмм.

В Северной столице 14 июня задержали местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков, сообщили в УМВД России по Вологодской области 26 июня. У мужчины изъяли почти 39 кг синтетического наркотика – его обнаружили в квартире и в двух гаражах в ходе обысков.

Как рассказали правоохранители, подозреваемый создавал тайники-закладки массой от 100 грамм до 10 килограмм. Он планировал торговать веществами на территории Вологодской , Новгородской, Ленинградской и еще ряда областей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и, если его вина будет доказана, ему грозит пожизненное заключение. Сейчас задержанный находится в СИЗО в Череповце. Следователи ищу других фигурантов этого дела.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Элтон Джон настоял, чтобы в байопике о его жизни присутствовали секс и наркотики.

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