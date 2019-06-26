Мантуров объяснил, почему Минпромторга сильно тратится на командировки чиновников

Министерство Мантурова бронирует те номера, что есть в наличии, даже если они дорогие. Фото: wikimedia.org
Министерство Мантурова бронирует те номера, что есть в наличии, даже если они дорогие. Фото: wikimedia.org

Глава ведомства уверяют, что все расходы вписываются в установленную норму.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные, полученные от Дениса Мантурова. Глава министерства промышленной торговли решил прокомментировать материалы СМИ о тратах ведомства на дорогие отели для чиновников – за 2016-2017 годы на них ушло почти 20 миллионов рублей.

Мантуров уверяет, что часто приходится бронировать гостиничные номера тогда, когда не из чего выбирать и приходится переплачивать. Он также уточнил, что все расходы на командировки не превышают нормы. Количество выездов никогда не превышает запланированного, так что лишние деньги на отели не тратится. Глава Минпромторга не понимает, с чего вдруг начали обсуждать эту тему.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что контрольно-счётная палата проверяет ЦПКиО имени Кирова на растраты.

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