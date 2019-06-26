Каждый парфюмерный флакон будет учтен

С 1 июля по 30 ноября в России пройдет эксперимент по по маркировке духов и туалетной воды.

Кабинет министров опубликовал сегодняшнее постановление о тестировании механизма маркировки духов и туалетной воды.

Маркировка призвана предотвратить нелегальный ввоз и сбыт парфюмерных товаров и проконтролировать российских торговцев.

Обеспечивать эксперимент будут силами Минпромторга, Минкомсвязи, Росалкогольрегулирования, Роспотребнадзора, Налоговой и Таможенной служб, Росаккредитации и ФСБ.

Оператором информационной системы эксперимента выступает ООО «Оператор-ЦРПТ».

Кроме того, с завтрашнего дня в России вводится добровольная маркировка некоторых видов продукции легкой промышленности. В рамках пилотного проекта до 30 ноября можно добровольно промаркировать одежду и домашний текстиль. С 1 декабря такая маркировка станет обязательной.

В этом году планируется введение обязательной маркировки для 12 групп товаров, в их числе лекарства, табачные изделия, обувь, автопокрышки, фотокамеры и фотовспышки. Эксперименты по их маркировке уже идут.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Петербург вошел в ТОП-10 регионов по продажам духов к 8 марта