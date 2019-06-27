Туристический поезд в Выборе отправится 29 июня

Традиционно пассажиры электропоезда «Ласточка» могут за небольшую дополнительную стоимость получить интересную экскурсию в процессе пути.

Мероприятие организует АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» вместе с Гильдией экскурсоводе Выборга. Ближайшая поездка пройдет 29 июня, сообщили Gazeta.SPb в РЖД.

Любой желающий, кто отправляется в Выборг на данном электропоезде, может за 99 рублей приобрести экскурсию. Количество человек ограничено количеством посадочных мест в вагоне электропоезда «Ласточка».

В завершение пути будет проведена викторина, победители которой смогут выиграть сувенирную продукцию компании. При желании экскурсию можно продолжить в самом Выборге с представителями Гильдии экскурсоводов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в центре Петербурга марафон «Белые ночи» ограничит движение.