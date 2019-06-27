МЧС советует петербуржцам провести пятницу дома. На Петербург надвигается шторм

В пятницу Петербург ждет шторм. Фото: Рixabay
В пятницу Петербург ждет шторм. Фото: Рixabay

В пятницу жителей Петербурга ожидают не самые приятные погодные условия. На город надвигается шторм, сопровождаемый ливнями и сильными порывы ветра — до 18 м/с.

ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти рекомендует горожанам во время дождя без острой надобности не выходить на улицу.

В связи с возможными сильными порывами ветра спасатели советуют убрать хозяйственные вещи с балкона, а автомобили припарковать поодаль от деревьев и шатких металлоконструкций.

Пешеходам также рекомендуется избегать рекламных билбордов и проводов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что рабочая неделя в Петербурге начнется с тепла. Жителям Ленинградской области повезло чуть меньше – там пойдут осадки, но в первую половину дня, зато в регионе будет теплее на несколько градусов.

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