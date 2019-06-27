Глава ЦИК допускает отмену муниципальных выборов в Петербурге

Проведение единых муниципальных выборов в Петербурге могут отменить. Такой возможности не исключает глава Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова.

О таком положении дел Памфилова заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Также глава ЦИК дала поручение проработать этот вопрос.

Элла Памфилова является председателем ЦИК РФ с 28 марта 2016 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что городская избирательная комиссия Петербурга намерена направить обращение в Следственный комитет. Претензии у членов ЦИКа возникли к работе сразу двух муниципальных образований Петербурга — «Екатерингофский» и «Красненькая речка».

В Следственный комитет будет направлено обращение с просьбой проверить действия комиссии МО на предмет нарушения уголовного законодательства и возможного воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан.