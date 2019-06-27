Тяжелобольные дети прибыли в Петербург из Ростова

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Их доставили в город спецбортом.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Самолет МЧС России приземлился в Пулково в пять часов вечера – он перевозил шесть тяжелобольных детей из Ростова. Им не смогли помочь на родине, поэтому их госпитализировали в Санкт-Петербург. Два ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один не может самостоятельно дышать без искусственной вентиляции легких.

Только двое пациентов будут лечиться в Северной столице. Одному окажут помощь в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, а другому – в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. Остальных отправят в Москву. Их сопровождают специалисты – врачи и психологи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что борт МЧС доставил из Непала в Москву 128 человек, в том числе двоих петербуржцев. Среди них находятся двое петербуржцев: молодожены Эльвира Кирсанова и Дмитрий Цветков.

ГУ МЧС России по Петербургу дети
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов требует отремонтировать спортивную площадку у школы №452
Умер основатель рок-группы «Високосный год» Илья Калинников
Пассажиры не могут вылететь из Петербурга в Москву
Тяжелобольные дети прибыли в Петербург из Ростова
В Москве умер профессор Андрей Сахаров
Зеленский попросил отпустить украинских моряков на русском языке
Экологи проверят воздух после пожара на свалке у Волхонки
В Петербурге арестован мужчина, зарезавший свою подругу