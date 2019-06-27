«Зенит» продает билеты на три первых домашних матча

Петербургской команде в наступающем сезоне предстоит сыграть с «Тамбовом», «Краснодаром» и «Ахматом».

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Обо всем сообщается на официальном сайте ФК «Зенит». Три домашние встречи в сезоне-2019/20 состоятся в ближайшее время – первая из них пройдет 14 июля.

Уточняется, что билеты на игры с «Тамбовом» и «Ахматом» стоят минимум 300 рублей, а самый дорогой билет обойдется в 1800 рублей. Чтобы посетить Бизнес-клуб, придется заплатить шесть тысяч рублей.

Посетить матч против «Краснодара» будет стоить чуть дороже – билеты стоят от 400 до 2200 рублей, а посещение Бизнес-клуба – восемь тысяч рублей.

В «Зените» уточнили, что дети до 14 лет получают скидку – минус 50% от стоимости билета. Оформить его можно на официальном сайте клуба, а также в кассах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Паредес опроверг слухи о своем возвращении в «Зенит». Футболист хочет остаться в «ПСЖ».