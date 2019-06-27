Калининград можно будет посещать по электронной визе

Такую возможность получили жители 53 стран.

Об этом стало известно 27 июня. Новостью поделился ТАСС, ссылаясь на заведующую консульским отделом посольства России в Вильнюсе Татьяну Новожилову. Она рассказала, что жители более 50 стран смогут оформить электронную визу для путешествия в Калининград. Уведомление о такой возможности уже получила Литва. Визу можно будет оформить с первого июля 2019 года, она будет действовать в течение 30 дней со дня готовности.

К слову, Калининград расположился между Польшей и Литвой – город словно оторван от России.

Напоминаем, что стоимость визы для многократного посещения Америки в течение трех лет стала ниже, благодаря отмене дополнительного сбора.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стали известны страны ЕС, которые неохотно дают шенгенские визы. Туроператоры сообщают, что проблем с получением шенгенской почти никогда не бывает при оформлении документов в визовых центрах Греции, Италии, Болгарии и Хорватии.