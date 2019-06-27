«Ленэнерго» вернуло свет в Выборг

Вслед за этим должна была побежать холодная вода из кранов.

Об этом стало известно в ночь с 27 на 28 июня. Информацией поделились в пресс-службе «Ленэнерго». Сотрудники рассказывают, что в городе Ленинградской области случилась масштабная авария на одном из участков сети. В результате в Выборге пропал не только свет, но и холодная вола. Эксперты заверили, что выехали на место происшествия сразу после поступления первых жалоб – известно, что свет отключился примерно в 10 часов вечера. Получается, что на ликвидацию проблемы ушло не больше двух часов.

Пока что в социальных сетях люди ничего не пишут о результатах работы специалистов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Выборге отключили свет и холодную воду. Авария на участке сети привела к проблемам с работой насосов и подачей холодной воды в дома, рассказали в «Леноблводоканале». К счастью, ночи в регионе все еще светлые, а посидеть без воды пару часов – не такая уж большая неприятность.