Рынок виртуальных АТС растет на треть в год

По оценке аналитиков J’son & Partners Consulting, в 2018 году российский рынок облачной телефонии вырос в количестве абонентов на 32%, а в денежном выражении — на 29%, достигнув 6,8 млрд руб.

Весь период 2014-2018 гг. рынок показывал уверенный рост в денежном выражении, отмечают исследователи, но с 2014 по 2017 год наблюдалось ускорение с 24% до 38%, а в 2018 году темпы роста замедлились до 29%.

Падение вызвано в большей степени общими проблемами в экономике, чем какими-либо другими причинами, считает генеральный директор компании «Телфин» Мария Тюрина.

— Сейчас существующий бизнес больше озабочен выживанием, чем развитием своих инфраструктур, а новый бизнес чаще умирает на стадии 1-2 человек и не успевает дорасти до размеров потенциального клиента рынка ВАТС, — уточняет Тюрина.

Согласно данным J’son & Partners Consulting, целевая аудитория облачной телефонии — предприятия и организации, функционирование которых критически зависит от интенсивного голосового взаимодействия с клиентами и контрагентами, а также территориально распределенные компании в сфере онлайн, услуг и омниканальной торговли.

Руководитель отдела маркетинга «Манго Телеком» Андрей Козловский, считает, что потребительский сегмент виртуальных АТС существенно шире и приводит в качестве примера спрос на решения класса Unified Communications.

— Речь идет о вовлечении в потребление облачных коммуникаций не только сотрудников, непосредственно работающих с клиентами, но и об эффективной организации внутренних коммуникаций, что кратно увеличивает количество пользователей в рамках одного контракта, цитирует представителя «Манго Телеком» информационный бюллетень J’son & Partners Consulting.