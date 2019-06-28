Из-за ремонта эскалатора на станции метро «Гражданский проспект» изменится режим работы

На станции петербургского метрополитена «Гражданский проспект» проходят работы по выполнению капитального ремонта вестибюля.

В связи с этим во временной период с 2 июля по 30 августа изменится график работы станции, сообщили Gazeta.SPb в ГУП «Петербургский метрополитен».

Отмечается, что с 7:40 часов до 9:00 часов вход в вестибюль на станции «Гражданский проспект» будет ограничен. При этом, ограничения будут действовать только в будние дни.

Администрация петербургского метрополитена просит учитывать изменения работы станции, вызванные проведением капремонта, и заранее планироваться свой маршрут, при необходимости пользоваться наземным транспортом, который дублирует ветки подземки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Финляндская улица открылась в Колпино в Санкт-Петербурге. Пробок должно стать меньше.