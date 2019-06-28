Финляндская улица открылась в Колпино

Она призвана разгрузить Колпинское шоссе – пробок должно стать меньше.

В Колпино открыли Финляндскую улицу, которая обеспечивает въезд и выезд из района. На событии присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает «Телеканал Санкт-Петербург».

По словам Беглова, пробок в районе теперь станет меньше. Дело в том, что открытием движения на новой улице снимается нагрузка с участка Колпинского шоссе. Известно, что Финляндская улица была включена в адресную инвестиционную программу на 2019 год и в государственную программу «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга».

Стоимость строительства новой улицы в Колпино – 2,5 млрд рублей.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что после падения ребенка из окна в Колпино возбудили дело.