Дожди и ливни покинут Петербург к выходным

Температура все также будет варьироваться от +18 до +20. Фото: https://pixabay.com

Температура все также будет варьироваться от +18 до +20. Фото: https://pixabay.com

Однако температура воздуха все равно будет ниже климатической нормы.

Синоптики прогнозируют петербуржцам на выходные сухую погоду, пишут “Аргументы и факты” со ссылкой на специалиста центра “Фобос” Михаила Леуса.

Всю неделю город накрывали кратковременные дожди, а в некоторых районах и ливни. В выходные же ситуация изменится, но это не принесет в город потепление. Температура все также будет варьироваться от +18 до +20 и будет ниже климатической нормы, сообщает специалист.

По информации ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, уже завтра в Петербурге будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами ливни.

Днем также возможен дождь, но он будет кратковременным. Температура воздуха установится на отметке в +19 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — мало меняться.

В воскресенье, 30 июня, будет также облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. В это день станет на два градуса теплее. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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