Тюлень Март переплыл Финский залив

Тюлень по имени Март пересек Финский залив и посетил Эстонию. Месяц назад его после реабилитации выпустили на волю, снабдив спутниковым передатчиком.

Судьбу бывшего подопечного отслеживает Фонд друзей балтийской нерпы, который рассказывает людям о перемещениях тюленя в своей группе ВКонтакте.

Передатчик для Марта стоимостью более 100 тыс. рублей подарила фонду компания — разработчик газопровода «Северный поток ‑ 2», и теперь все желающие могут следить за тем, где находится тюлень.

Сотрудники фонда выпустили Марта 21 мая этого года вместе с еще тремя сородичами. Передатчик был присвоен именно Марту как самому крупному из всей компании — минимальный вес носителя устройства должен быть не меньше 40 кг. Он стал первым в России серым тюленем, оснащенным устройством спутниковой телеметрии.

С эстонских берегов Финского залива Март двинул на север и неделю провел в финском национальном парке на границе с Россией. Теперь он плывет на восток, сообщают друзья тюленей.

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