На озере Сайма нашли 63 белька сайменской нерпы

Ученым было сложного их отыскать из-за тонкого льда.
Об этом стало известно сегодня, 26 апреля. Уточняется, что нерп искали на протяжении четырех месяцев. Эксперты уверяют, что в мае они смогут назвать точное количество зверьков – в этом месяце они как раз начнут гнездиться.
Напоминаем, что финские и российские ученые договорились о сотрудничестве – коллеги хотят обменяться опытом сохранения популяции редкой кольчатой нерпы. В 2019 году их взаимоотношениях по данному вопросу исполнилось три года. В скором времени специалисты обсудят охрану нерп на Ладожском и Сайменском озерах.
К слову, ученым этой зимой пришлось помогать нерпам строить гнезда. Они не могли справиться сами из-за неподходящей температуры.
Эксперты уверяют, что всего осталось около 400 особей сайменской нерпы.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что меценат Крошик разорился и центр помощи балтийской нерпы просит помочь.