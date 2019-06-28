В Солнечном Газель угодила в провалившийся на дороге асфальт

На место ЧП прибыли спецслужбы. Фото:  https://vk.com/spb_today
На место ЧП прибыли спецслужбы. Фото:  https://vk.com/spb_today

Место происшествия оцепили, там уже работают специалисты.

О происшествии в Курортном районе Петербурга сообщают очевидцы в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “ВКонтакте”. Пользователи также разметили фотографии, на которых видно, что часть асфальта обвалилась прямо на проезжей части, тем самым на дороге образовалась яма.

Фото: https://vk.com/spb_today

В зону обвала попалась Газель, колесо которой угодило в место обвала.

“Провал асфальта. Солнечное, там где перекресток 1-ой Боровой и Приморского шоссе”, — пишут в соцсети.

На место ЧП прибыли спецслужбы. Газель эвакуировали из ямы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажир и водитель подрались в автобусе на Петроградке.

курортный район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд приговорил Михаила Кришьяна к 20 годам колонии
За шесть месяцев 2019 года судебные приставы поймали на дорогах Петербурга ...
Электросамокат – любимое средство передвижения у петербургских модников
Рассекречены первые испытания автомата Калашникова
ГИК увеличил срок подачи документов в ИКМО
В Солнечном Газель угодила в провалившийся на дороге асфальт
Дожди и ливни покинут Петербург к выходным
Под суд пойдет петербурженка, создавшая пять фирм-однодневок