В Солнечном Газель угодила в провалившийся на дороге асфальт

Место происшествия оцепили, там уже работают специалисты.

О происшествии в Курортном районе Петербурга сообщают очевидцы в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “ВКонтакте”. Пользователи также разметили фотографии, на которых видно, что часть асфальта обвалилась прямо на проезжей части, тем самым на дороге образовалась яма.

В зону обвала попалась Газель, колесо которой угодило в место обвала.

“Провал асфальта. Солнечное, там где перекресток 1-ой Боровой и Приморского шоссе”, — пишут в соцсети.

На место ЧП прибыли спецслужбы. Газель эвакуировали из ямы.

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