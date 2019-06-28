Пассажир и водитель подрались в автобусе на Петроградке

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта между пассажиром и водителем автобуса в Петроградском районе Петербурга.

По словам очевидцев, 28 июня, около 9 часов у станции метро «Петроградская» по причине обрыва контактной сети остановилось все однополосное движение в сторону Карповки.

В образовавшемся заторе оказались троллейбусы, маршрутки и автобус №128, в котором и произошел конфликт между пассажиром и водителем. По словам очевидцев, мужчина пробрался к кабине водителя и стал настойчиво предлагать объехать пробку по встречной, при этом водителю необходимо было бы пересечь двойную сплошную полосу.

Водитель попытался прервать поучения, постепенно спор перерос в драку.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пассажира с места происшествия госпитализировали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге мужчина устроил битву с трактором.