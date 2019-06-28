Из-за подтопления Шереметьево образовалась пробка в 3 км

В связи с потоплением в результате дождей сотрудники ГИБДД перекрыли движение на подъезде в московскому аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В прошедшую ночь на 28 июня в Москве шли длительные ливни, поэтому движение транспортных средств из города Лобни по направлению к Ленинградскому шоссе в районе Шереметьево-1, а именно, на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу, затруднено. Также на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе присутствует подтопление.

На данных участках дороги движение временно перекрыто, что стало причиной образования крупных пробок.

На текущий момент последствия ликвидируются сотрудниками дорожных служб. Причина подтопления будет известна после обследования ливневой канализации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Солнечном Газель угодила в провалившийся на дороге асфальт.