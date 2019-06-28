БК «Зенит» впервые сыграет в Евролиге

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» в четверг, 27 июня, получил wild card главного баскетбольного турнира Европы, в котором он примет участие впервые за историю существования клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соперниками БК «Зенит» в Евролиге станут «Реал Мадрид», «Барселона», «Фенербахче», ЦСКА, «Валенсия», «Бавария», «Олимпиакос», «Панатинаикос» и др.

По словам генерального директора «Зенита» Александра Церковного, клубу необходимо оправдать доверие, которое оказала Евролига.

«Очень рассчитываем на переполненные трибуны на каждом матче и фирменную поддержку наших болельщиков», — добавил Церковный.

Отмечается, что БК «Зенит» стал 18-ой командой в новом сезоне турнира.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что баскетбольный клуб «Зенит» включен в топ-16 Кубка Европы.