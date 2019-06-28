В Петербурге с 1 июля изменятся тарифы на коммунальные услуги

За газ нужно будет платить почти 33 рубля. Фото: pixabay.com

За газ нужно будет платить почти 33 рубля. Фото: pixabay.com

Они будут снижены по сравнению с установленными ранее.

Правительство РФ установило для Северной столицы предельный индекс изменения платы за коммунальные ресурсы с 1 июля 2019 года, рассказала 28 июня Государственная жилищная инспекция (ГЖИ). Индекс составит 4,5% к январю текущего года.

Таким образом, тарифы по всем видам коммунальных ресурсов в 2019 году снижены по сравнению с теми, что были раньше. То есть рост будет, но не такой большой. Теперь прирост платежа за коммунальные услуги в квартире в семье из трех человек составит 8,67 рубля (0,4%) по сравнению первым кварталом 2019 года. Средняя плата за содержание места с газовой плитой составит 32,76 рубля на квадратный метр в месяц, что на 3,0% в месяц больше, чем в январе 2019 года.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что власти Петербурга обсудили снижение тарифов на коммунальные услуги