Дрозденко 1 июля будет час разговаривать с жителями Ленобласти лично

Звонок со стационарного телефона бесплатный. Фото: http://lenobl.ru
Звонок со стационарного телефона бесплатный. Фото: http://lenobl.ru

На прямую телефонную линию губернатора региона приглашены также главы администраций муниципальных районов.

В понедельник, 1 июля, с 16:00 до 17:00 губернатор Ленинградкой области Алекандр Дроздекно готов ответит на любые вопросы жителей региона по телефону. Об этом сообщают в администрации правительства Ленобласти сегодня.

На вопросы жителей также будут отвечать приглашенные главы администраций муниципальных районов Ленинградской области. Они будут час общаться с главой 47 региона в режиме видеоконференции.

Как уточняют в администрации, дозвониться можно будет по номеру 006. Для этого надо будет набирает со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, эти цифры. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

Или связаться по номеру +7(81361)315-01. Звонок бесплатный, а стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти заработал мост через реку Оредеж.

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