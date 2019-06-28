Дрозденко 1 июля будет час разговаривать с жителями Ленобласти лично

На прямую телефонную линию губернатора региона приглашены также главы администраций муниципальных районов.

В понедельник, 1 июля, с 16:00 до 17:00 губернатор Ленинградкой области Алекандр Дроздекно готов ответит на любые вопросы жителей региона по телефону. Об этом сообщают в администрации правительства Ленобласти сегодня.

На вопросы жителей также будут отвечать приглашенные главы администраций муниципальных районов Ленинградской области. Они будут час общаться с главой 47 региона в режиме видеоконференции.

Как уточняют в администрации, дозвониться можно будет по номеру 006. Для этого надо будет набирает со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, эти цифры. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

Или связаться по номеру +7(81361)315-01. Звонок бесплатный, а стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти заработал мост через реку Оредеж.