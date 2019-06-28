На стадионе “Арсенал” в Петербурге обнаружили гранату

Пользователи удивились смелости автора видео, который подошел к гранате и снимал ее на расстоянии вытянутой руки. Фото: https://vk.com/spb_today
Пользователи удивились смелости автора видео, который подошел к гранате и снимал ее на расстоянии вытянутой руки. Фото: https://vk.com/spb_today

Граната лежит рядом с деревом, а место ЧП оцеплено.

О найденной на территории спортивного стадиона в Красногвардейском районе Петербурга гранате сообщают в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “ВКонтакте”.

Стадион расположен на проспекте Металлистов, дом 51. О находке сообщили около часа назад. Очевидец успел до приезда специалистов снять видео. Каким образом граната попала на территорию стадиона, пока не сообщается.

“Ничего необычного просто на стадионе Арсенал найдена граната, всем мир” — пишут в соцсети.

Пользователи удивились смелости автора видео, который подошел к гранате и снимал ее на расстоянии вытянутой руки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Солнечном Газель угодила в провалившийся на дороге асфальт.

красногвардейский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборге построят театральный комплекс за 2 млрд рублей
В Петербурге построят две новые подводные лодки проекта 677 “Лада” для ВМФ России
В Луге прошла акция в преддверии Дня партизан
В Смольном озвучили дату реконструкции Балтийского завода
В Доме офицеров наградили лучших выпускников учреждений среднего ...
Малыш косули Борей в “Велесе” отмечает год
В Ленобласти начнется вторая волна записи в первый класс
На стадионе “Арсенал” в Петербурге обнаружили гранату