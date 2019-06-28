На стадионе “Арсенал” в Петербурге обнаружили гранату

Пользователи удивились смелости автора видео, который подошел к гранате и снимал ее на расстоянии вытянутой руки. Фото: https://vk.com/spb_today

Пользователи удивились смелости автора видео, который подошел к гранате и снимал ее на расстоянии вытянутой руки. Фото: https://vk.com/spb_today

Граната лежит рядом с деревом, а место ЧП оцеплено.

О найденной на территории спортивного стадиона в Красногвардейском районе Петербурга гранате сообщают в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “ВКонтакте”.

Стадион расположен на проспекте Металлистов, дом 51. О находке сообщили около часа назад. Очевидец успел до приезда специалистов снять видео. Каким образом граната попала на территорию стадиона, пока не сообщается.

“Ничего необычного просто на стадионе Арсенал найдена граната, всем мир” — пишут в соцсети.

Пользователи удивились смелости автора видео, который подошел к гранате и снимал ее на расстоянии вытянутой руки.

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