В Доме офицеров наградили лучших выпускников учреждений среднего профессионального образования

Дипломы и памятные знаки ребятам вручили представители профильных комитетов Петербурга.

В пятницу, 28 июля, в Доме офицеров прошла церемония чествования лучших выпускников учреждений среднего профессионального образования Петербурга, сообщает Дом молодёжи Петербурга.

Награды получили 94 молодых специалиста. Среди лучших оказалась выпускница Педагогического колледжа №4 Дарья Анащенко. Девушка получила специальность педагога дополнительного образования в области хореографии. Как отмечают в Доме молодёжи, у выпускницы есть своя танцевальная группа, участники которой уже не раз становились победителями международных и всероссийских конкурсов.

В свою очередь девушка отметила, что счастлива получить такую высокую награду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 232 молодых театральных специалиста получат дипломы РГИСИ.