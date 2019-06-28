В Доме офицеров наградили лучших выпускников учреждений среднего профессионального образования

Награды получили 94 молодых специалиста. Фото: Дом молодежи Петербурга
Награды получили 94 молодых специалиста. Фото: Дом молодежи Петербурга

Дипломы и памятные знаки ребятам вручили представители профильных комитетов Петербурга.

В пятницу, 28 июля, в Доме офицеров прошла церемония чествования лучших выпускников учреждений среднего профессионального образования Петербурга, сообщает Дом молодёжи Петербурга.

Награды получили 94 молодых специалиста. Среди лучших оказалась выпускница Педагогического колледжа №4 Дарья Анащенко. Девушка получила специальность педагога дополнительного образования в области хореографии. Как отмечают в Доме молодёжи, у выпускницы есть своя танцевальная группа, участники которой уже не раз становились победителями международных и всероссийских конкурсов.

В свою очередь девушка отметила, что счастлива получить такую высокую награду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 232 молодых театральных специалиста получат дипломы РГИСИ.

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