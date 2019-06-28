232 молодых театральных специалиста получат дипломы РГИСИ

Треть выпускников РГИСИ в 2019 году получит дипломы с отличием. Фото: Рixabay

Треть выпускников РГИСИ в 2019 году получит дипломы с отличием. Фото: Рixabay

1 июля в Петербурге состоится торжественное вручение дипломов выпускникам РГИСИ 2019 года. Мероприятие пройдет в 12.00 в Учебном театре «На Моховой». В числе выпускников – студенты н.а. РФ Семена Спивака, з.а. РФ Александра Исакова, з.х. РФ Владимира Фирера, з.д.и. РФ Владимира Норенко и других ведущих мастеров.

Отмечается, что почти из 232-ух выпускников РГИСИ в 2019 году треть получит дипломы с отличием.

Самое большое число красных дипломов значится у артистов драматического театра и кино – 34.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге пройдет финал Кубка СФЛ по пляжному футболу. Четыре студенческие команды разыграют Кубок СФЛ по пляжному футболу 29 и 30 июня. Состязания пройдут на песке «Нова Арены», которая находится на Гражданском проспекте в Калининском районе Петербурга.