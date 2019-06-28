В Петербурге пройдет финал Кубка СФЛ по пляжному футболу

Четыре студенческие команды разыграют Кубок СФЛ по пляжному футболу 29 и 30 июня. Состязания пройдут на песке «Нова Арены», которая находится на Гражданском проспекте в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщают организаторы турнира.

За главный трофей сразятся четыре студенческих команды: «ВМедА», «Black Bonch Mafia» (СПбГУТ), «Кронверкские Барсы» (Университет ИТМО) и «Кастилья» (Горный университет), которые являются действующими обладателями трофея.

Отмечается, что Кубок СФЛ СПб проводится уже в седьмой раз.

Полуфинальные матчи состоятся 29 июня в 18 и 19 часов, а награды будут разыграны 30 июня. Матч за бронзовые награды состоится в 15:00, а финал – в 16:15.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов подписал изменения в постановлении о наградах за развитие спорта.