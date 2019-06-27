Беглов подписал изменения в постановлении о наградах за развитие спорта

Временно исполняющий губернатора Петербурга Александр Беглов подписал изменения в постановлении правительства о нагрудном знаке, который вручался за заслуги в развитии физической культуры и спорта. Об этом сообщает администрации Петербурга.

Изменения коснулись юридической и технической терминологии.

Отмечается, что нагрудный отличительный знак и премию вручают тренерам и инструкторам, учителям физкультуры, ветеранам спорта, а также другим деятелям физкультуры и спорта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов наградил 60 лучших выпускников петербургских вузов. Традиционная церемония чествования проходит в Северной столице с 2003 года.

Всего награды получили 60 выпускников – по одному человеку из каждого высшего учебного заведения Петербурга.