Беглов подписал изменения в постановлении о наградах за развитие спорта

Александр Беглов. Фото: https://vk.com/spb.zapobedu
Александр Беглов. Фото: https://vk.com/spb.zapobedu

Временно исполняющий губернатора Петербурга Александр Беглов подписал изменения в постановлении правительства о нагрудном знаке, который вручался за заслуги в развитии физической культуры и спорта. Об этом сообщает администрации Петербурга.

Изменения коснулись юридической и технической терминологии.

Отмечается, что нагрудный отличительный знак и премию вручают тренерам и инструкторам, учителям физкультуры, ветеранам спорта, а также другим деятелям физкультуры и спорта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов наградил 60 лучших выпускников петербургских вузов. Традиционная церемония чествования проходит в Северной столице с 2003 года.

Всего награды получили 60 выпускников – по одному человеку из каждого высшего учебного заведения Петербурга.

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