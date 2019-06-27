Беглов наградил 60 лучших выпускников петербургских вузов

В 2019 году выпустилось больше 70 тыс. человек. Фото: ВКонтакте

В 2019 году выпустилось больше 70 тыс. человек. Фото: ВКонтакте

Традиционная церемония чествования проходит в Северной столице с 2003 года.

Днем 27 июня в Петропавловской крепости прошла торжественная церемония награждения лучших выпускников вузов Петербурга. На мероприятии присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Он обратился к молодежи с речью.

«Перед вами открыты абсолютно все дороги, и вы можете выбирать абсолютно любое предприятие, где уже приложите свои знания, умения, свои компетенции. И я хочу, чтобы вы знали: городу нужны ваши таланты»,

– передает слова градоначальника издание «Невские Новости».

Всего награды получили 60 выпускников – по одному человеку из каждого высшего учебного заведения Петербурга.

В 2019 году в городе на Неве из государственных вузов выпустилось порядка 70 тыс. человек, из частных – 5 тыс. человек, по данным Комитета по науке и высшей школе Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Беглов поздравил петербуржцев с Днем молодежи.