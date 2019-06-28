Граната, обнаруженная на стадионе “Арсенал”, оказалась времен ВОВ

Боеприпас в состоянии сильной коррозии представлял реальную опасность.
Гранату обнаружили на территории спортивного комплекса “Арсенал”, расположенного на проспекте Металлитсов, 51. Около 16:15 в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области поступила информация о находке.
Гранату нашли во время проведения работ по благоустройству, сообщают представители ведомства.
После сообщения о гранате, на место происшествия прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.
Специалисты установили, что находка — граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны с запалом, в состоянии сильной коррозии.
В связи с тем, что боеприпас представлял реальную опасность для окружающих, он был вывезен специалистами ОМОН для уничтожения на специализированном полигоне.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на стадионе “Арсенал” в Петербурге обнаружили гранату.