Граната, обнаруженная на стадионе “Арсенал”, оказалась времен ВОВ

Гранату вывезли на полигон для утилизации. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Гранату вывезли на полигон для утилизации. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Боеприпас в состоянии сильной коррозии представлял реальную опасность.

Гранату обнаружили на территории спортивного комплекса “Арсенал”, расположенного на проспекте Металлитсов, 51. Около 16:15 в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области поступила информация о находке.

Гранату нашли во время проведения работ по благоустройству, сообщают представители ведомства.

После сообщения о гранате, на место происшествия прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.

Специалисты установили, что находка — граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны с запалом, в состоянии сильной коррозии.

В связи с тем, что боеприпас представлял реальную опасность для окружающих, он был вывезен специалистами ОМОН для уничтожения на специализированном полигоне.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на стадионе “Арсенал” в Петербурге обнаружили гранату.