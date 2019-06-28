В Петербурге за 10 лет планируют восстановить исторический облик 255 зданий со сложными фасадами

Действующий глава города также отметил, что петербургская школа реставраторов является лучшей в мире. Фото:https://pixabay.com
Действующий глава города также отметил, что петербургская школа реставраторов является лучшей в мире. Фото:https://pixabay.com

Работы начнутся в 2021 году.

Масштабная реставрация затронет не только лицевые, но и дворовые фасады. Об этом сообщает Смольный сегодня.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в День реставраторов поспешил обрадовать профессиональное сообщество и озвучит решения по комплексной реставрации исторических фасадов Петербурга.

Глава города рассказал, что в ближайшие 10 лет по программе КГИОП планируется восстановить исторический облик 255 зданий со сложными фасадами.

Действующий глава города также отметил, что петербургская школа реставраторов является лучшей в мире. В Петербург приезжают учиться мастерству специалисты из разных стран.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что проблему нехватки поликлиник в Петербурге обещал решить Александр Беглов.

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