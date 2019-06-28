Бездомные Петербурга получат свитера из собачьей шерсти

Сырье для одежды планируют собрать на выставке “Город собак”.

С 29 по 30 июня в Петербурге пройдет международная выставка “Город собак”. На площадке “Экспофорума” планирую подстричь присутствующих собак и провести благотворительную акцию, сообщает телеканал “78”.

Порядка 10 кг шерсти пойдет на благотворительность. Сотня собак поможет бездомным обрести действительно уникальные свитер.

Собранный материал планируют передать благотворительной организации, которая помогает “Ночлежке”. Уже там свяжут из собачьей шерсти свитера всем нуждающимся.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге осенью планируют открыть Музей неудачников.