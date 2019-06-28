В Петербурге осенью планируют открыть Музей неудачников

Площадку, как и сам сайт для проекта, девушки должны будут разработать сами. Фото: https://speedypaper.com

Площадку, как и сам сайт для проекта, девушки должны будут разработать сами. Фото: https://speedypaper.com

На площадке каждый сможет поделиться своим неудачным опытом, который после привел к успеху.

Это будет не совсем традиционный музей, точнее абсолютно не музей в классическом его виде. На площадке музея экспонатами станут истории людей — известных и обычных жителей -, они смогут рассказать про свой неудачный опыт, который в итоге привёл к успеху. Об этом сообщает комитет по моложеной политике и взаимодействую с общественными организациями Петербурга.

Идея создания музея принадлежит финалисткам стратегических сессий “Бизнес и предпринимательство” Самире Гумметовой и Валерии Макарцовой.

Комитет окажет помощь только организационную, а вот площадку, как и сам сайт для проекта, девушки должны будут разработать сами.

“Мы будем прорабатывать выступления и добавлять эти видео на сайт, чтобы люди могли ознакомиться с информацией”, — делится задумкой Валерия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красносельском районе в усадьбе Демидова будет размещен музей.