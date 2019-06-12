В Красносельском районе в усадьбе Демидова будет размещен музей

Здание расселено в 2010 году. Фото: https://vk.com/
Здание расселено в 2010 году. Фото: https://vk.com/

Усадьба Павла Демидова расположена в доме 3, литера А по улице Чекистов в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Здание включено в список объектов культурного наследия, но на данный момент не используется и нуждается в ремонте. Решено, что там будет размещен современный культурно-библиотечный комплекс.

Постройка была создана во второй половине 18 столетия и сейчас включена в список объектов культурного наследия на федеральном уровне.

В усадьбе планируют создать музейную экспозицию, которая будет посвящена подвигам участников морских десантов Ленинградского фронта во времена Великой Отечественной войны. Именно здесь 3 октября 1941 года проходили жестокие бои моряков-балтийцев первого десанта.

Позже усадьба действовала как многоквартирный жилой дом, но в 2010 году он был признан аварийным и расселен.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские специалисты рассказали подробнее о найденном в Новосибирске трамвае

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
красносельский район музей усадьба Демидова
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