В Красносельском районе в усадьбе Демидова будет размещен музей

Усадьба Павла Демидова расположена в доме 3, литера А по улице Чекистов в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Здание включено в список объектов культурного наследия, но на данный момент не используется и нуждается в ремонте. Решено, что там будет размещен современный культурно-библиотечный комплекс.

Постройка была создана во второй половине 18 столетия и сейчас включена в список объектов культурного наследия на федеральном уровне.

В усадьбе планируют создать музейную экспозицию, которая будет посвящена подвигам участников морских десантов Ленинградского фронта во времена Великой Отечественной войны. Именно здесь 3 октября 1941 года проходили жестокие бои моряков-балтийцев первого десанта.

Позже усадьба действовала как многоквартирный жилой дом, но в 2010 году он был признан аварийным и расселен.

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