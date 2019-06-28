Три фуры столкнулись на Московском шоссе

О пострадавших пока информации нет. Фото: https://vk.com/spb_today
О пострадавших пока информации нет. Фото: https://vk.com/spb_today

Одна из них оказалась зажата между двумя другими.

О пострадавших пока сообщений нет. По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло без летального исхода. Об аварии сообщили очевидцы в социальной сети, также приложили фотографии с места аварии.

На Московском шоссе столкнулись три фуры и заняли две полосы движения на проезжей части. Одна из крупногабаритных машин оказалась зажата между двумя другими, также эта фура получила сильные повреждения — у нее полностью смят водительский кузов.

“Три фуры не поделили две полосы на Московском шоссе — объездная Тосно, по направлению СПБ. ДПС и буксир на месте. Все живы!”, — пишут в соцсети.

Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красносельском районе реанимация увезла мотоциклиста после столкновения с Газелью.

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