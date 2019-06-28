В Красносельском районе реанимация увезла мотоциклиста после столкновения с Газелью

О состоянии пострадавшего пока информации нет. Фото: Telegram

О состоянии пострадавшего пока информации нет. Фото: Telegram

О дорожно-транспортной аварии сообщили очевидцы события в соцсети.

Авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев сегодня днем. Об этом сообщили в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “ВКонтакте”.

На дороге столкнулись Газель и мотоциклист. Судя по размещенным фотография, пилот мотоцикла пытался пересечь проезжую часть, а Газель завершала маневр. В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла. Его увезли сотрудники реанимации, которые прибыли на место ДТП.

О состоянии пострадавшего пока информации нет. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в автобусе на Петроградке завязалась потасовка с кулаками.