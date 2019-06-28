На строительство Красносельско-Калининской ветки метро выделят 104 млн руб

Срок сдачи работ— 31 октября 2020 года. Фото: pixabay.com
Срок сдачи работ— 31 октября 2020 года. Фото: pixabay.com

На подготовку территории для строительства Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена правительство города планирует выделить 104 миллиона рублей.

В пятницу, 28 июня, на сайте госзакупок появились условия конкурса для подрядчика.

Сообщается, что за 104 млн рублей подрядчик обязан выполнить работы по инженерной подготовке территории строительства по объекту: «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское»».

Итоги подведут 26 июля. Срок сдачи работ— 31 октября 2020 года.

Ввести в эксплуатацию Красносельско-Калининскую линию петербургского метрополитена планируется в 2025 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что проект вестибюля метро «Театральная» исправят за 87,5 млн рублей.

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