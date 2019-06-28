В транспортном Комитете обсудили новые правила работы автобусов в Петербурге

Какие нововведения ждут петербургских перевозчиков этим летом обсудили на совещании Комитета по транспорту, сегодня, 28 июня.

Во встрече принял участие вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, руководители Комитета по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок» и директора петербургских транспортных компаний.

«Новые автобусы должны быть оборудованы для инвалидов, пожилых людей или пассажиров с детскими колясками. Каждое транспортное средство должно быть оснащено кондиционером и бортовым оборудованием комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом», — сообщили в Комитете по транспорту.

Комитет и компании-перевозчики сошлись на мнении, что в 2020 году городские автобусы могут перейти на бескондукторную систему оплаты проезда.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что летом из Петербурга в Хельсинки будут ходить дополнительные автобусы.