В Ленобласти начинается второй этап записи детей в первый класс

В Ленинградской области с 1 июля начнется второй этап приема заявлений для зачисления детей в первые классы общеобразовательных школ.

Первый этап предполагал зачисление детей по территориальному признаку. Второй этап позволяет записывать детей, которые не проживают на закрепленной территории. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ленобласти. Последний день приема заявок — 5 сентября.

Родителям предлагается подать заявление самостоятельно в электронном виде на портале «Образование Ленинградской области» или на портале госуслуг Ленобласти, в любом многофункциональном центре или непосредственно в школе.

Для оформления заявления в школе или МФЦ родителям понадобится паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Сообщается, что через МФЦ можно ежедневно подать документы вне зависимости от места проживания или места расположения выбранной школы.

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