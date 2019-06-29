Актриса Фрейндлих стала бабушкой во второй раз

Малыша родила единственная внучка артистки – Анна Тарасова.

Об этом стало известно 28 июня. Хорошей новостью поделилась молодая мама в своем Instagram-аккаунте – она выложила фотографию крохотной ручкой и в подписи указала дату. При этом непонятно, кого именно родила внучка актрисы Алисы Фрейндлих – девочку или мальчика.

Анна Тарасова вышла замуж два года назад за Алексея Мышинского. Сейчас девушка учится в Театральной академии – молодая мама хочет стать продюсером. Фрейндлих стала бабушкой не в первый раз – у нее есть внук от сына Никиты.

Напоминаем, что петербургская актриса известна своими ролями в следующих фильмах: «Соломенная шляпка», «Агония», «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетёра» и другим.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Фрейндлих и Басилашвили появятся на «Аллее звезд» в Петербурге. Отметим, что «Аллея звезд» начала функционировать в 2016 году. С того момента плиты со звездами и именами известных работников искусства будут появляться в знаменательном месте каждый год.