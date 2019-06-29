Дрозденко проведет очередную прямую линию

Жители Ленинградской области смогут позвонить губернатору в понедельник.

Глава региона Александр Дрозденко будет принимать звонки первого июля с 16 до 17 часов. Ему сможет позвонить любой желающий, чтобы задать животрепещущий вопрос и получить на него оперативный ответ. Об этом Gazeta.SPb рассказали в администрации Ленинградской области. Помогать Дрозденко будут главы администраций муниципальных районов.

С губернатором и чиновниками можно будет связаться по номеру 006 – звонок в таком случае будет бесплатным. Если стационарного телефона нет, то можно позвонить по +7 (81361) 315-01 – за звонок придется заплатить, согласно установленному оператором тарифу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дрозденко заявил, что водителей нужно готовить лучше. Он считает, что необходимо принимать эффективные меры для уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий. В том числе, он отметил, что культуру поведения в процессе дорожного движения нужно прививать со школьной скамьи.