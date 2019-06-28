Дрозденко заявил, что водителей нужно готовить лучше

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о том, что необходимо ужесточить контроль безопастности дорожного движения.

Данное заявление глава Ленобласти сделал в ходе доклада об обеспечении безопастности на дорогах, сообщили Gazeta.SPb в администрации Ленинградской области.

Дрозденко считает, что необходимо принимать эффективные меры для уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий. В том числе, он отметил, что культуру поведения в процессе дорожного движения нужно прививать со школьной скамьи. По его мнению, необходимо повышать уровень подготовки водителей.

Он предложил внести поправки в закон о страховании автогражданской ответсвенности. Речь идет о введении скидок на страховые полисы для тех водителей, которые не нарушают правила дорожного движения, а для нарушителей — коэффициенты повысить.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что комитет по межнациональным отношениям Петербурга возглавил Олег Капитанов.