Комитет по межнациональным отношениям Петербурга возглавил Олег Капитанов

Ранее депутат Законодательного собрания Олег Капитанов, выступающий от партии ЛДПР, выдвигал свою кандидатуру для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Фото: ЗакС

Ранее депутат Законодательного собрания Олег Капитанов, выступающий от партии ЛДПР, выдвигал свою кандидатуру для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Фото: ЗакС

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о кадрах.

С 28 июня на должность председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге назначен Олег Капитанов. Об этом сообщают Смольном.

Ранее депутат Законодательного собрания Олег Капитанов, выступающий от партии ЛДПР, выдвигал свою кандидатуру для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

В ответ на это действующий губернатор Александр Беглов в ходе заседания предложил Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Капитанов принял предложение Беглова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Макаров пожелал Капитанову хорошей работы в Смольном.