Петростат: Население в Петербурге вырастет до 6 миллионов к 2035 году

Специалисты считают, что прирост ожидается и в Ленинградской области.

Об этом стало известно 28 июня. Обо всем рассказал Петростат, сообщает АБН. Эксперты прогнозируют, что за ближайшие несколько лет количество людей, проживающих в Санкт-Петербурге, увеличится примерно на полмиллиона. Сейчас на территории города проживают 5,4 миллиона человек. При этом специалисты подчеркивают, что ни о каком росте рождаемости речи не идет – будет наблюдаться убыль населения по естественным причинам. Население Петербурга станет больше за счет мигрантов.

В регионе же живут 1,8 миллиона человек, а будут – на 200 тысяч больше. Таких результатов Ленинградская область добьется к 2036 году – туда тоже будут ехать люди из других городов и стран.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что к 2050 году население Земли может достигнуть 10 млрд. По прогнозам экспертов, Индия станет самой густонаселенной страной планеты, обойдя Китай по показателям численности. Отмечается, что резко вырастет население США, Египта, Нигерии, Пакистана, Эфиопии, Конго, Танзании, Индонезии.