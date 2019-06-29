Большинство петербуржцев «за» введение визового режима для стран СНГ

Многие люди, опрошенные в соцсетях, считают, что исключений быть не должно.

Опрос провело сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В нем на данный момент приняло участие более 600 человек. Главной темой стал вопрос: нужно ли вводить визовый режим для стран СНГ? Абсолютное большинство проголосовало «за» инициативу, всего 68 человек нажали «против».

Автор поста отметил, что нет места «двойным стандартам» – его не устраивает, что Россия критикует европейские страны за отношение к беженцам, а сама в свою очередь пускает без виз «миллионы мигрантов».

Мнения разделились.

«Граждане бывшего СССР — наши братья. А ваш пещерный национализм мы должны были еще в 45 добить. Но нет. Лезут откуда-то до сих пор»,

— считает один из комментаторов.

«Лет 20-30 ещё будем слышать этот бред, что мы братья и т.п. Ерунда. Мы давно уже не братья, мы давно уже разные страны со своими традициями, со своими понятиями и надо себя вести соответственно»,

— не соглашается петербурженка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Калининград можно будет посещать по электронной визе.