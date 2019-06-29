Суббота в Ленобласти будет теплой и ветреной

Ночью в регионе прошли дожди.

Прогнозом на сегодняшний день поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС». По небу над регионом будут плыть облака, но временами будет выглядывать солнце. Кратковременные дожди могут пройти также и в светлое время суток в некоторых населенных пунктах. Ветер, гуляющий по области, разгонится до 12 метров в секунду. Воздух успеет прогреться до 20 градусов тепла, а ночью станет чуть прохладнее – столбик термометра опустится до шести градусов.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге в выходные также не обойдется без дождей и ветра. Погода порадует жителей Северной столицы теплом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что синоптики рассказали, каким буде июль в Санкт-Петербурге. Специалист заявил, что сначала температура будет ниже нормы, зато позже – выше. Дожди будут идти примерно 14 дней в месяц. Средняя температура в июле составит почти плюс 22 градуса в светлое время суток и 14 градусов ночью.